ولي العهد يتوجه إلى الهند لترأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، لترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بالهند.

جاء ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس وزراء الهند.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

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