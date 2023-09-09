كلاكيت تاني مرة.. رياض محرز يحتفل بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد

احتفل نجم النادي الأهلي الدولي الجزائري رياض محرز للمرة الثانية بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد، وذلك في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.

وكان محرز ووارد قد تزوجا في يناير 2022 في حفل صغير على الطريقة الإسلامية.

وذكرت تقارير إعلامية بعد عقد القران أن الزوجان سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيًا في المملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أقيم الحفل هذه المرة في فندق فخم في قلب منطقة ويست إند، بحضور عائلتيهما وأقرب الأصدقاء.

وانضمت إلى محرز ورارد أيضًا ابنتاه عناية وأيلا من زواجه السابق، وطفلتهما ميلا.

وشاركت وارد (25 عامًا) بعض الصور على حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "تزوجي صديقك المفضل".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الزوجان يخططان لإقامة حفل زفاف فخم ثالث خارج بريطانيا العام المقبل.