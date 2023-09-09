نيمار يقود البرازيل لاكتساح بوليفيا في افتتاح تصفيات المونديال

قاد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا منتخب بلاده إلى بداية رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفوزه على المنتخب البوليفي 5 / 1 صباح اليوم السبت في ختام مباريات الجولة الأولى من التصفيات، التي شهدت أيضا فوز منتخب أوروجواي على نظيره التشيلي 3 / 1.

وتستضيف الولايات المتحدة فعاليات مونديال 2026، بالتنظيم المشترك مع جارتيها المكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البولة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رودريجو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، أضاف رافينيا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47، ثم أحرز رودريجو هدفه الثاني، وهو الثالث للفريق في الدقيقة 53، فيما أحرز نيمار هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأحرز فيكتور أبريجو الهدف الوحيد للمنتخب البوليفي في الدقيقة 78.

وانفرد نيمار، من خلال الهدفين، بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب مع المنتخب البرازيلي رافعا رصيده إلى 79 هدفا بفارق هدفين عن الرقم القياسي السابق، والذي كان مسجلا باسم الأسطورة الراحل بيليه.

ويحل المنتخب البرازيلي ضيفا على منتخب بيرو في الجولة الثانية من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

واحتفل نيمار /31 عاما/ بهدفيه بنفس الطريقة التي اعتاد الراحل بيليه الاحتفال من خلالها بأهدافه؛ حيث قفز عاليا ووجه لكمة بيده إلى الهواء.

وفي المباراة الأخرى، حسم منتخب أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس دي لا كروز وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 38 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف دي لا كروز الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 71، فيما سجل النجم الشهير أرتورو فيدال الهدف الوحيد لمنتخب تشيلي في الدقيقة 74.