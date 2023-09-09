مشاهد مرعبة في زلزال المغرب المدمر (فيديو)

شهدت المملكة المغرب زلزالًا مدمرًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ليل الجمعة، واستمر نحو 54 ثانية تقريبًا.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي المغربي نقلًا عن وزارة الداخلية، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا.

لحظة وقوع الهزة الأرضية في المغرب منتصف الليل زلزال بقوة 6.8 يضرب #المغرب 🇲🇦بين #مراكش و #اغادير pic.twitter.com/qfbIWZJUhb — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) September 9, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقاطع فيديو وصور من آثار الزلزال، والتي أظهرت تحطم وانهيار المباني في عدة مناطق.

ودفع الزلزال المدمر الناس إلى النزول إلى الشوارع.

وأظهرت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى شقوقًا كبيرة في أحد أقسامه وسقوط أجزاء منه وتناثر الأنقاض في الشارع.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن "الهزات الارتدادية عقب الزلزال يمكن أن تتواصل بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي".