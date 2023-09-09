سفير الهند بالسعودية: مشاركة وليّ العهد في قمة العشرين في “غاية الأهمية”

أكّد سفيرُ جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للهند، ومشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين "G20"؛ تعدُّ في غاية الأهمية لقمة مجموعة العشرين، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونوّه السفير "خان" بمناسبة عقد قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، إلى الاجتماعات التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية خلال سنة رئاسة الهند للقمة، التي شملت العديد من الجوانب؛ ومنها الطاقة، والمالية، وكذلك الأنشطة ذات الصلة بمجموعة العشرين.

وتناول ما قدّمتْه الهند من التعاون العالمي بعقد أكثر من 220 اجتماعًا منتشرًا على 60 مدينة، واستقبلت 18000 مندوب من أكثر من 115 جنسية.

وأضاف: لرئاسة الهند لمجموعة العشرين دورٌ أساسيٌّ في فتح حلول شاملة يمكن أن تحلّ أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا ودفع التنمية الشاملة، والهند تولّت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023م، وجلبت 19 عضوًا "بما في ذلك الاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى تسع دول ضيف وثلاث منظمات إقليمية، وستستضيف أكثر من 40 قائدًا من قادة العالم.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يرأس وفد السعودية.. انطلاق أعمال قمة العشرين في الهند