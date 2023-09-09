“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر عن ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.

4555 مخالفًا لنظام أمن الحدود

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16250) مخالفًا، منهم (9343) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4555) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2352) مخالفًا لنظام العمل.

خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/czuPvJPGxS — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 9, 2023

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (785) شخصًا، (62%) منهم يمنيو الجنسية، و(27%) إثيوبيو الجنسية، و(11%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (42269) وافداً مخالفًا، منهم (35045) رجلاً، و(7224) امرأة.

وتمت إحالة (36316) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2004) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9777) مخالفًا.

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