تقارير: الاتحاد المغربي يطلب تأجيل مباراة ليبيريا بسبب الزلزال

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي يطلب تأجيل آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 أمام ليبيريا بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب البلاد.

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتقدم بطلب تأجيل مباراة المنتخب الليلة أمام ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المغرب وليبيريا اليوم السبت في مدينة أغادير بتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في آخر لقاءات المجموعة الـ11 لتصفيات أمم أفريقيا.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات الأراضي المغربية، الجمعة، شرقي مدينة مراكش، على عمق 10 كيلو مترات.

وفي أعقاب الزلزال، طمأن محمد مقروف، متحدث الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجماهير العربية على بعثة "أسود الأطلس".

وأشار في تصريحات لصحيفة "الرياضية" إلى أن الزلزال يبعد نحو 300 كيلو متر، عن مقر سكن لاعبي المغربي.

وقال متحدث الاتحاد المغربي: "بعثة المنتخب المغربي بخير، وتستعد بشكل طبيعي لمواجهة ليبيريا في تصفيات إفريقيا، نحن في أغادير والزلزال في مراكش، بيننا وبينه نحو 300 كلم، والجميع بخير ونتمنى لبلدنا السلامة".

يذكر أن قائمة المنتخب المغربي لمواجهة ليبيريا تضم 5 لاعبين من أندية الدوري السعودي، وهم: عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ياسين بونو حارس مرمى الهلال، منير المحمدي وجواد الياميق ثنائي الوحدة، ورومان سايس لاعب الشباب الجديد.