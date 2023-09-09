ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 شخصا

أعلن التلفزيون المغربي، اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى820 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 672 مصابا.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

زدمر الزلزال أجزاء واسعة من مدينة مراكش، وهي مقصد سياحي شهير يبلغ عدد سكانه حوالي 840 ألف نسمة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن الزلزال كان أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن.

وضرب الزلزال سلسلة جبال الأطلس الكبير في المغرب، على بعد حوالي 72 كيلومترًا جنوب غرب مراكش، بعد الساعة 11 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي على عمق ضحل نسبيًا يبلغ 18.5 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء في مصر (NRIAG) يوم السبت أن محطات الرصد التابعة له تمكنت من اكتشاف الزلزال في مصر، على بعد آلاف الكيلومترات.