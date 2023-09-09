زعماء مجموعة العشرين يتفقون على إعلان مشترك رغم الخلافات بشأن أوكرانيا

قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، اليوم السبت، إن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى اتفاق على إعلان مشترك رغم الخلافات الرئيسية بينهم فيما يتعلق بحرب أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع إن وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت اليوم السبت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، فيما بدأ زعماء دول مجموعة العشرين القمة السنوية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وافتتح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الاجتماع بدعوة الأعضاء إلى إنهاء "نقص الثقة العالمي"، وأعلن منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة، بهدف زيادة تمثيل المجموعة.

وقال "اليوم، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، تدعو الهند العالم بأسره إلى تحويل نقص الثقة العالمي هذا أولا إلى ثقة واحدة وعقيدة واحدة... حان الوقت لنتحرك معا جميعا".

لكن المجموعة تواجه انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا إذ تسعى بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا، بينما تطالب بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية.

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