ناريندرا مودي يفتتح قمة العشرين باسم جديد للهند “بهارات”

ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة العشرين، اليوم السبت، وأمامه لافتة تضمنت "بهارات" بدلًا من "الهند".

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، جالسا خلف لافتة مكتوب عليها "بهارات"، الأمر الذي يعزز التكهنات بأنه سيتم تغيير اسم الهند رسمياً إلى بهارات.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن بعض أعضاء حزب مودي، "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، يدعون إلى تغيير اسم الهند إلى "بهارات". وينشق كلا الاسمين من دستور الهند، الذي يشير إلى "الهند، التي هي بهارات"، لكن حتى الآن استخدم الاسم الهندي "بهارات" في الغالب في المراسلات باللغة الهندية.