برشلونة يرفض بيع نجمه الصاعد إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس رفض برشلونة بيع نجمه الصاعد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرم.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة مانشستر سيتي استفسرت عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أنه لم تكن هناك مفاوضات ملموسة أبدًا بين الطرفين، لأن برشلونة كان دائمًا يعتبر بالدي لاعبًا لا يمكن المساس به.

Manchester City asked for Alejandro Balde situation in May/June — but it was never concrete negotiations as Barça always considered Balde untouchable player 🔵🔴 #FCB

New deal for Balde, valid until June 2028 as crucial player for Barça future. pic.twitter.com/Y3srxpwsOQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2023