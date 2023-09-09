برشلونة يرفض بيع نجمه الصاعد إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس رفض برشلونة بيع نجمه الصاعد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرم.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة مانشستر سيتي استفسرت عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أنه لم تكن هناك مفاوضات ملموسة أبدًا بين الطرفين، لأن برشلونة كان دائمًا يعتبر بالدي لاعبًا لا يمكن المساس به.

Manchester City asked for Alejandro Balde situation in May/June — but it was never concrete negotiations as Barça always considered Balde untouchable player 🔵🔴 #FCB New deal for Balde, valid until June 2028 as crucial player for Barça future. pic.twitter.com/Y3srxpwsOQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2023

ويرتبط بالدي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، وهناك اتفاق مع اللاعب لتوقيع عقد جديد حتى يونيو 2028، حيث يعتبره النادي الكتالوني كلاعب حاسم لمستقبل البارسا.

يذكر أن أليخاندرو بالدي يبلغ من العمر 19 عاما، وأصبح اللاعب من الركائز الرئيسية للفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يستمر بالدي في شغل هذا المركز الذي يتألق فيه بشكل لافت، خاصةً بعد رحيل الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا إلى إنتر ميامي الأمريكي قبل انطلاق الموسم الجاري.