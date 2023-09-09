تأجيل مباراة المغرب مع ليبيريا في التصفيات الأفريقية بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم السبت، تأجيل مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام ليبيريا والتي كان مقررا لها مساء اليوم السبت في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بسبب الكارثة الإنسانية التي أحلت بالمغرب جراء الزلزال الذي أودى بحياة المئات.

وتوفى أكثر من 800 شخص جراء الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان اتحاد الكرة المغربي اليوم السبت "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت 9 (أيلول)سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا( كوت ديفوار 2024) إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف البيان "وبعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".