بريطانيا تضبط السجين الهارب دانييل خليفة.. متهم بجمع معلومات لصالح إيران

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على السجين دانييل عابد خليفة الذي هرب من سجن واندسوورث يوم الأربعاء.

وكانت الشرطة قد عرضت مكافأة بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وفي مقابلة أجراها أحد أقارب دانييل، ناشده بضرورة تسليم نفسه ووضع حد لعملية البحث عنه.

وكانت عملية البحث قد انتقلت إلى منطقة تشيزك في غرب لندن بعد ورود معلومات عن وجوده في المنطقة، حيث قالت الشرطة إنها تلقت العشرات من المكالمات الهاتفية من أفراد يبلغون عن رؤية دانييل.

وقامت الشرطة بإيقاف السيارات وتفتيشها كما طلبت إثبات هوية من الساكنين في المنطقة.

ودانييل خليفة هو مواطن بريطاني ولدت والدته في إيران، متهم بموجب قانون الأسرار الرسمية بمحاولة نقل معلومات إلى دولة معادية، بالإضافة إلى اتهامه بزرع قنابل زائفة في قاعدته العسكرية في ستافورد.

وتمكن دانييل عابد خليفة (21 عاماً) من الفرار صباح الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش. إم. بي. واندسوورث"، إذ ربط نفسه أسفل سيارة فان تنقل الطعام.