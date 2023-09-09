سفارة المملكة لدى المغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

أعلنت السفارة السعودية في المغرب، أنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة.

وأهابت بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

وكانت السفارة قد أكدت أنه وإشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإنها تهيب بكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر.

تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، pic.twitter.com/NnyhN4lBpi — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) September 9, 2023

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية، والبقاء في أماكن آمنة، والتواصل مع السفارة في حال وجود خطر وذلك على الأرقام التالية: رقم السفارة 00212537633000 طوارئ شؤون السعوديين 00212678748010 سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية @KSAEMBASSYMA.

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