“الفالح”: إعلان ولي العهد عن الممرات الاقتصادية خطوة تاريخية تعزز موقع المملكة

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء ممرات اقتصادية خضراء تربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يعد خطوة تاريخية تعزز موقع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية.

إعلان سمو #ولي_العهد عن إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء ممرات اقتصادية خضراء تربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا هو خطوة تاريخية تعزز موقع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية وتؤكد التزامها بالعمل لتحقيق تنمية مستدامة للعالم وهي امتداد لـِ #مبادرة_جسري التي أطلقها سموه سابقاً. https://t.co/aj5ZVZaY1e — خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 9, 2023

وأضاف الوزير، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الخطوة تؤكد التزام المملكة بالعمل لتحقيق تنمية مستدامة للعالم وهي امتداد لـ مبادرة جسري التي أطلقها ولي العهد من قبل.

ممرات اقتصادية خضراء

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء ممرات اقتصادية خضراء تربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وقال ولي العهد، إن "المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية"، مضيفًا أن "اتفاقية الممر الاقتصادي ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة عالمياً".

وأكد أن الممر الاقتصادي سيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند، مشيرا إلى أن الممر الاقتصادي سيضم مد كابلات لنقل البيانات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

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