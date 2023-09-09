الأخضر تحت 23 عامًا يهزم لبنان ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس آسيا

تغلب منتخب السعودية تحت 23 عامًا على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت في مباراة جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل ثلاثية منتخب السعودية عبدالله هادي رديف وسعد فهد الناصر ومحمد مران في الدقائق 11 و38 و90+3 على الترتيب.

ورفع منتخب الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، ليتصدر المجموعة العاشرة.

ويتفوق المنتخب السعودي على كمبوديا، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين، علمًا بأن المنتخب الكمبودي كان فاز على منغوليا بنتيجة 2-1 ضمن نفس المجموعة في وقت سابق من اليوم.

وتجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما بقي منغوليا بلا رصيد.

وكان منتخب السعودية تحت 23 عامًا فاز على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته ضمن المجموعة.

وتقام التصفيات في مدينة أبها حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، فيما تقام كأس آسيا في قطر العام المقبل.