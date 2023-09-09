أخبار الرياضة

الأخضر تحت 23 عامًا يهزم لبنان ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس آسيا

9 سبتمبر 2023 · 2 minutes
منتخب السعودية تحت 23 عامًا
منتخب السعودية تحت 23 عامًا

تغلب منتخب السعودية تحت 23 عامًا على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت في مباراة جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل ثلاثية منتخب السعودية عبدالله هادي رديف وسعد فهد الناصر ومحمد مران في الدقائق 11 و38 و90+3 على الترتيب.

ورفع منتخب الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، ليتصدر المجموعة العاشرة.

السعودية ولبنان تحت 23 عامًا
السعودية ولبنان تحت 23 عامًا

ويتفوق المنتخب السعودي على كمبوديا، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين، علمًا بأن المنتخب الكمبودي كان فاز على منغوليا بنتيجة 2-1 ضمن نفس المجموعة في وقت سابق من اليوم.

وتجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما بقي منغوليا بلا رصيد.

السعودية ولبنان تحت 23 عامًا
السعودية ولبنان تحت 23 عامًا

وكان منتخب السعودية تحت 23 عامًا فاز على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته ضمن المجموعة.

وتقام التصفيات في مدينة أبها حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، فيما تقام كأس آسيا في قطر العام المقبل.

السعودية ولبنان تحت 23 عامًا
السعودية ولبنان تحت 23 عامًا
السعودية ولبنان تحت 23 عامًا
السعودية ولبنان تحت 23 عامًا