إخماد حريق في مستودعين بحي السلي دون إصابات

نجحت فرق الدفاع المدني في الرياض في إخماد حريقًا في مستودعين بحي السلي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن مدني الرياض تمكن من إخمد الحريق دون إصابات.

السيطرة على حريق أعشاب في وادٍ بقرية عشبة

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني بمحافظة المندق، خلال الأيام الماضية، عن السيطرة على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا.

أيضا تمكن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق في (3) ورش نجارة بالصناعية القديمة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، دون أن يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الإنقاذ أثناء إطفاء الحريق في الورش الثلاث، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.

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