إنجلترا تتعثر لأول مرة في تصفيات أمم أوروبا

فشل منتخب إنجلترا في تحقيق الفوز لأول مرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، عندما تعادل بهدف لمثله مع مضيفه أوكرانيا مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في المباريات الأربع الأولى التي خاضها في التصيفات، محققًا العلامة الكاملة، قبل أن يسقط في فخ التعادل مع أوكرانيا اليوم.

وأقيمت المباراة في بولندا، حيث يخوض المنتخب الأوكراني مبارياته على أرضه خارج البلاد بسبب الحرب مع روسيا.

وتقدم المنتخب الأوكراني عن طريق أوليكساندر زينتشينكو في الدقيقة 26، قبل أن يدرك كايل ووكر التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 41.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 13 نقطة بعد خوض 5 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني والذي خاض 4 مباريات.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن مقدونيا الشمالية، قبل لقاءهما معا في وقت لاحق من اليوم السبت.

ويتذيل منتخب مالطة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.