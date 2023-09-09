الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض

نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي.

#الدفاع_المدني بالرياض يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/XQLIbpPwyP — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 9, 2023

ونشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدني السعودي، على منصة "إكس" صورًا لجهود الفريق لتحرير يد الطفلة، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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