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الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض

9 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدني السعودي، على منصة "إكس" صورًا لجهود الفريق لتحرير يد الطفلة، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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