إنذار أحمر من “الأرصاد” لمناطق مكة والجموم

وجهت الأرصاد إنذارًا أحمرًا، لبعض المناطق ومنها مكة المكرمة والجموم، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة مع رياح.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الجموم
للتفاصيل https://t.co/u5KEAxkmlI #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/osDzdUdRJb
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 9, 2023
ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة، على منصة "إكس" تحذير من انعدام في مدى الرؤية الافقية وتساقط حبات البرد، وجريان السيول بداية من غدًا الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.
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