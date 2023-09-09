إنذار أحمر من “الأرصاد” لمناطق مكة والجموم

وجهت الأرصاد إنذارًا أحمرًا، لبعض المناطق ومنها مكة المكرمة والجموم، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة مع رياح.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة، على منصة "إكس" تحذير من انعدام في مدى الرؤية الافقية وتساقط حبات البرد، وجريان السيول بداية من غدًا الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.

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