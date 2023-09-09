تقارير: السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

كشفت تقارير صحفية أوروبية أن المملكة العربية السعودية تعتزم التقدم بلمف لاستضافة كأس العالم 2034.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية الشهيرة اليوم السبت أن السعودية تحاول الحصول على دعم عدد من الدول والرموز الأوروبية من أجل الترشح لاستضافة المونديال.

ويأتي ذلك بعدما كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى نية السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 ضمن ملف مشترك مع مصر واليونان، قبل أن تختفي هذه الفكرة.

ومن المتوقع أن يتقدم المغرب بملف مشترك رفقة البرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام في 3 دول لأول مرة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علمًا بأنها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.