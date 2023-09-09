تعليق الدراسة في مكة والجموم بسبب الأمطار الأحد

علقت إدارة منطقة مكة المكرمة، الدراسة حضوريًا، الأحد، في مدراس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل.

وأوضحت إدارة المنطقة، أن قرار تعليق الدراسة جاء بعد ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا من "تعليم مكة" على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي الأحد في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل.

وفي سياق متصل، قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية لتكون عن بٌعد.

عاجل 🔴 تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاحد في جامعة أم القرى ؛ لتكون عن بعد . — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 9, 2023

ووجهت الأرصاد إنذارًا أحمرًا، لبعض المناطق ومنها مكة المكرمة والجموم، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة مع رياح.