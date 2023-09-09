تعليق الدراسة في مكة والجموم بسبب الأمطار الأحد

علقت إدارة منطقة مكة المكرمة، الدراسة حضوريًا، الأحد، في مدراس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل.
وأوضحت إدارة المنطقة، أن قرار تعليق الدراسة جاء بعد ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا من "تعليم مكة" على سلامة الجميع.
وأشارت إلى أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي الأحد في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل.
عاجل 🔴
تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاحد في جامعة أم القرى ؛ لتكون عن بعد .
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 9, 2023
ووجهت الأرصاد إنذارًا أحمرًا، لبعض المناطق ومنها مكة المكرمة والجموم، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة مع رياح.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الكامل
للتفاصيل https://t.co/tYIX9lJ3gL #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/r2D3kwRiJi
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 9, 2023
ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة، على منصة "إكس" تحذير من انعدام في مدى الرؤية الافقية وتساقط حبات البرد، وجريان السيول بداية من غدًا الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.