إيطاليا تكتفي بالتعادل مع مقدونيا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا

تعادل منتخب مقدونيا الشمالية مع ضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 1-1، السبت، ضمن الجولة الخامسة في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

تقدم منتخب إيطاليا أولًا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 47.

لكن منتخب مقدونيا أدرك التعادل في الدقيقة 81 بتوقيع إينيس بردهي.

ويأتي التعادل في أول مباراة لمنتخب إيطاليا تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي.

وفشل منتخب إيطاليا في الثأر من مقدونيا الشمالية الذي حرمه من التأهل إلى كأس العالم.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف خصمه المقبل يوم الثلاثاء منتخب أوكرانيا.

بينما يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة.

في المقابل، يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع في الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف خلف إيطاليا.

يتذيل منتخب مالطة الترتيب بدون رصيد من النقاط.