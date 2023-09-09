مفاجأة.. ألمانيا تسقط أمام اليابان برباعية

واصل منتخب ألمانيا عروضه المخيبة، بعدما خسر على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني برباعية مقابل هدف واحد، مساء السبت، في مباراة ودية دولية استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام على الأراضي الألمانية العام المقبل.

وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في 6 مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة.

وبات هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، مهددًا بالإقالة قبل "يورو 2024".

وكان المنتخب الياباني تغلب على ألمانيا 1-2 في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.