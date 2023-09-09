ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا

أعلنت وزارة الداخلية في المغرب، ارتفاع الحصيلة المؤقتة من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، إلى 2012 قتيلا.

قال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، إن عددًا من القرى التي ضربها الزلزال "اختفت نهائيا"، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات صارمة للجهات المعنية لإغاثة المنكوبين.

ونقلت فضائية العربية عن وزير العدل المغربي، أن الانهيارات عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبة، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بالزلزال.

وأشار إلى أن عدد من الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها لتقديم المساعدات، متوقعًا ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال.

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، السبت.

وقال الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني بشكل عاجل.

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