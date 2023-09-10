3 مقاعد متبقية.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023؟

أهل منتخبا جمهورية الكونغو وموريتانيا إلى كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بعد أن حقق كلاهما الفوز في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات القارية.

وفاز منتخب الكونغو على ضيفه السوداني 2-0، كما فازت موريتانيا على الجابون 2-1.

موريتانيا في كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة

وتصدر منتخب الكونغو ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وحل منتخب موريتانيا ثانيا بعشر نقاط ثم الجابون في المركز الثالث بسبع نقاط والسودان في المركز الرابع بست نقاط.

وحجز منتخب موريتانيا بذلك مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد التأهل عامي 2019 و2021.

وأصبح المنتخب الموريتاني خامس منتخب عربي في أمم أفريقيا 2023 بعد كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

📹 HIGHLIGHTS: 🇲🇷 2-1 🇬🇦 Gabon's late goal wasn't enough to match Mauritania's flawless first-half display as they top Group I and seal qualification ✅#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/JBoMm4TkgZ — CAF (@CAF_Online) September 9, 2023

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023؟

وبهذا يصل عدد المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 حتى الآن إلى 21 منتخبا.

وتتبقى 3 مقاعد سيتم حسمها لاحقا، وتحديدا من المجموعة الثالثة التي تضم 2 منتخبات فقط، وهي ناميبيا، الكاميرون، وبوروندي، وسيصعد منتخبان منها.

وفي المجموعة السابعة، يتنافس منتخبا جامبيا والكونغو على بطاقة التأهل الثانية منها، بعد استحواذ مالي على الصدارة وتأهلها إلى أمم أفريقيا.

وتأهل إلى أمم أفريقيا منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو عن المجموعة الأولى، بوركينا فاسو والرأس الأخضر عن المجموعة الثانية، مصر وغينيا عن المجموعة الرابعة، غانا وأنجولا عن المجموعة الخامسة، الجزائر وتنزانيا عن المجموعة السادسة، مالي عن المجموعة السابعة، زامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة الثامنة.

وكذلك جمهورية الكونغو وموريتانيا عن المجموعة التاسعة، تونس وغينيا الاستوائية عن المجموعة العاشرة، جنوب أفريقيا والمغرب عن المجموعة الـ11، السنغال وموزمبيق عن المجموعة الـ12.

وتقام كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا.

يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، بعدما تغلب على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح في شهر فبراير 2022.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023