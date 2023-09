3 مقاعد متبقية.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023؟

أهل منتخبا جمهورية الكونغو وموريتانيا إلى كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بعد أن حقق كلاهما الفوز في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات القارية.

وفاز منتخب الكونغو على ضيفه السوداني 2-0، كما فازت موريتانيا على الجابون 2-1.

وتصدر منتخب الكونغو ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وحل منتخب موريتانيا ثانيا بعشر نقاط ثم الجابون في المركز الثالث بسبع نقاط والسودان في المركز الرابع بست نقاط.

وحجز منتخب موريتانيا بذلك مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد التأهل عامي 2019 و2021.

وأصبح المنتخب الموريتاني خامس منتخب عربي في أمم أفريقيا 2023 بعد كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

📹 HIGHLIGHTS: 🇲🇷 2-1 🇬🇦

Gabon's late goal wasn't enough to match Mauritania's flawless first-half display as they top Group I and seal qualification ✅#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/JBoMm4TkgZ

— CAF (@CAF_Online) September 9, 2023