قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش

وتتواصل لقاءات سمو ولي العهد مع القادة والزعماء على هامش أعمال القمة، حيث كان قد التقى في وقتٍ سابقٍ اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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