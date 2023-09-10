قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي رئيس الأرجنتين

واصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، لقاءاته مع القادة والزعماء المشاركين في القمة المنعقدة حالياً في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، حيث التقى سموه، اليوم، رئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.

وكان ولي العهد قد التقى في وقتٍ سابقٍ، اليوم، كلاً من رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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