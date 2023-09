أمريكا تستعد لعمان بثلاثية أمام أوزبكستان.. والمكسيك تتعادل مع أستراليا

فاز المنتخب الأمريكي على ضيفه منتخب أوزبكستان 3 /صفر في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أمريكا بهدف حمل توقيع تيموتي وياه مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة الرابعة.

وأضاف ريكادو بيبي مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

ثم حصل الفريق على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها كريستيان بوليسيتش مهاجم ميلان الإيطالي الهدف الثالث.

ويخوض منتخب أمريكا مواجهة ودية أخرى يوم الأربعاء المقبل أمام نظيره العماني.

Christian Pulisic scores from the spot with the last kick of the game as the USMNT defeat Uzbekistan 3-0 💥 pic.twitter.com/ATzG1ifcJr

— B/R Football (@brfootball) September 9, 2023