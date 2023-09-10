أمريكا تستعد لعمان بثلاثية أمام أوزبكستان.. والمكسيك تتعادل مع أستراليا

فاز المنتخب الأمريكي على ضيفه منتخب أوزبكستان 3 /صفر في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أمريكا بهدف حمل توقيع تيموتي وياه مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة الرابعة.

وأضاف ريكادو بيبي مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

ثم حصل الفريق على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها كريستيان بوليسيتش مهاجم ميلان الإيطالي الهدف الثالث.

ويخوض منتخب أمريكا مواجهة ودية أخرى يوم الأربعاء المقبل أمام نظيره العماني.

Christian Pulisic scores from the spot with the last kick of the game as the USMNT defeat Uzbekistan 3-0 💥 pic.twitter.com/ATzG1ifcJr — B/R Football (@brfootball) September 9, 2023

وفي مباراة أخرى، فرض المنتخب المكسيكي التعادل 2 /2 على نظيره الأسترالي فجر اليوم الأحد في تكساس.

وتقدم منتخب أستراليا بهدفين حملا توقيع هاري سوتار مدافع فليتوود الإنجليزي في الدقيقة 16 ومارتين بويلي مهاجم هيبرنيان الاسكتلندي من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

ولكن راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي رد بهدف للمكسيك في الدقيقة 69 ثم تكفل سيزار هويرتا لاعب بوماس أونام المكسيكي بتسجيل هدف التعادل لبلاده قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب المكسيكي وديا مع أوزبكستان بعد غد الثلاثاء في الوقت الذي يلتقي فيه منتخب أستراليا وديا مع نظيره الإنجليزي يوم 13 أكتوبر المقبل.