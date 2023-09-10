زلزال المغرب.. ذهبا لقضاء شهر العسل فقضى عليهما جدار

يبدو أن مآسي الزلزال المدمر الذي هز مملكة المغرب، الجمعة، لن تتوقف.

من بين تلك المآسي، انتشال زوجين من تحت الركام في منطقة باب فتوح بالمدينة العتيقة في مراكش.

الموجع في تلك القص أن الزوجين كانا في مراكش لقضاء شهر العسل.

ووفقًا لموقع "العربية" لقيا الزوجان حتفهما بينما كانا يمران من طريق ضيق فسقط عليهما أحد الجدران.

وقال شقيق العريس، إنه كان يبحث عنه، إلى أن تم تحديد مكانه عبر تطبيق تحديد المواقع "GPS".

كما ساهمت الكلاب المدربة في اكتشاف المكان، بحسب العائلة.

وأعلنت وزارة الداخليّة المغربية في بيان سابق، أن عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية ارتفع لأكثر من 2000 شخص.

فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه.