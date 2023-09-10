تعاون بين “روشن” و”تشاينا هاربور” بـ 7.7 مليار ريال ضمن مشروع سدرة المستقبلية

أعلن ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الصين لهندسة الموانئ "تشاينا هاربور"، لبناء الفلل السكنية في المراحل المقبلة من مجتمعي سدرة ووارفة بمدينة الرياض.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بمعرض "سيتي سكيب"، أن بعقد يصل إلى 7.7 مليار ريال سعودي، ويعد الأكبر بين المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.

أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال كلمته الافتتاحية بمعرض #سيتي_سكيب عن توقيع مجموعة #روشن لاتفاقية شراكة مع شركة الصين لهندسة الموانئ، لبناء الفلل السكنية في المراحل القادمة من مجتمعي #سدرة و #وارفة بمدينة #الرياض، بعقد يصل إلى 7.7 مليار ريال سعودي، ويعد الأكبر بين المشاريع… pic.twitter.com/LjFLiWdyjW — ROSHN | روشن (@Roshnksa) September 10, 2023

وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر حديثه في معرض سيتي سكيب العالمي بنسخته الأولى في الرياض بالتعبير عن فخره بحضور مجموعة روشن كشريك مؤسس للمعرض العقاري الأضخم في العالم، مما يؤكد سيرنا بثبات نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.