الأخبار الاقتصادية

تعاون بين “روشن” و”تشاينا هاربور” بـ 7.7 مليار ريال ضمن مشروع سدرة المستقبلية

10 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
روشن
روشن

أعلن ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الصين لهندسة الموانئ "تشاينا هاربور"، لبناء الفلل السكنية في المراحل المقبلة من مجتمعي سدرة ووارفة بمدينة الرياض.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بمعرض "سيتي سكيب"، أن بعقد يصل إلى 7.7 مليار ريال سعودي، ويعد الأكبر بين المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.

وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر حديثه في معرض سيتي سكيب العالمي بنسخته الأولى في الرياض بالتعبير عن فخره بحضور مجموعة روشن كشريك مؤسس للمعرض العقاري الأضخم في العالم، مما يؤكد سيرنا بثبات نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.