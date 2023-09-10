“الوطنية للإسكان” توقع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مدينة بجودة حياة مستدامة شرق الرياض

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC على هامش معرض سيتي سكيب العالمي، اليوم، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى المطور العمراني الأبرز في جمهورية مصر العربية، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.

ويوفر مشروع المدينة الجديدة نحو 27,750 وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.

ويقع مشروع المدينة الجديدة بشرق الرياض في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، تتنوع فيها المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

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