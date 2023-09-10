أول رحلة طيران بالهيدروجين السائل في العالم لمسافة 1500 كيلومتر

حققت شركة "H2FLY" الألمانية إنجازًا جديدًا في مجال الطيران، عبر إجراء الرحلة التجريبية الافتتاحية لطائرة كهربائية تعمل بالهيدروجين السائل.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط، أجرت الطائرة التجريبية "HY4" المزودة بنظام دفع بخلايا الوقود الهيدروجينية الكهربائية والهيدروجين السائل المخزن بالتبريد، رحلات جوية اختبارية، تجاوزت إحداها ثلاث ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن التجارب أظهرت قدرة الهيدروجين السائل على توسيع نطاق طائرة "HY4" إلى مسافة تبلغ 1500 كيلومتر مقارنة بـ750 كيلومترا في البداية.

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وتابعت أن هذا التقدم المحوري يشير إلى إمكانية إنشاء رحلات تجارية متوسطة وطويلة المدى دون أي انبعاثات.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز هو نتيجة مشروع مشترك يدعى "HEAVEN" مدعوم من عدة حكومات أوروبية وبقيادة الشركة الألمانية "H2FLY".