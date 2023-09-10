“مدرستي” تعلن إطلاق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد وتوثيق درجات الطلبة في الواجبات والاختبارات

أعلنت منصة "مدرستي" التعليمية، اليوم الأحد، إطلاق خدمة سجل المتابعة اليومي، لرصد وتوثيق درجات الطلبة في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.

وتعمل الخدمة على توثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي.

مزايا الخدمة الجديدة

إضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة إ

ضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل

تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي

تصدير ملف اكسل أو وورد لأعمال الطـلاب من سجلات الفصول المدرسية

حساب المجموع النهائي آليـا