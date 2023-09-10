سانشو يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الأحد، عن رغبة جادون سانشو في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعدما فشلت محاولاته للانتقال إلى الدوري السعودي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اختار الدولي الإنجليزي وجهة صادمة قد تكون محطته المقبلة في يناير عند فتح باب الانتقالات مجددًا.

وأضافت: "بروسيا دورتموند مرشح لأن يصبح الملاذ بالنسبة للاعب الذي يعاني حاليًا مع النادي الإنجليزي بعدما تدهورت علاقته مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج".

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وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني يراقب موقف لاعبه السابق، ويتطلع أيضاً لكسب خدماته في فترة الانتقالات الشتوية، بينما يرى سانشو أنها ستكون وجهة مناسبة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.