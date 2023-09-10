“ذايدة عذبة” تتوج بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيل العربية الأصيلة في المملكة المتحدة

حققت إسطبلات "عذبة" للسباقات العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز إنجازًا سعوديًا جديدًا بتتويجها بكأس الشيخة فاطمه بنت مبارك بنسخته الخامسة لسباقات الجياد العربية الأصيلة "الفئة الثالثة".

وجاء الإنجاز عبر الفرس "ذايدة عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له محققةً انتصارها الرابع من 4 مشاركات في سجلها السباقي لمسافة 1600 متر.

حققت الفرس " ذايدة عذبه " إنتاج وملك عذبه للسباقات فوزها الرابع على التوالي من أربعة مشاركات في مسيرتها السباقية حيث توجت بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك الفئة الثالثة بميدان هايدوك بارك البريطاني على مسافة 1600 متر

pic.twitter.com/Wsu9RO0YRE — نادي سباقات الخيل (@FrusiyaClub) September 9, 2023

فيما حل ثانياً بفارق 10 أطوال الجواد ( اب ستارت كرو ) وذلك في السباق الذي جرى أمس في ميدان هايدوك بارك بالمملكة المتحدة.

يذكر أن عذبة للسباقات حققت كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرة الرابعة على التوالي من خلال الفوز في النسخ الثانية والثالثة والرابعة عبر الفرس "شموس عذبة " إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في عام 2018, والفرس "بيان عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في عامي ( 2021 - 2022 )، وحالياً تُوجت بالنسخة الخامسة.

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كما أن عذبة للسباقات تتصدر حالياً قائمة الملاك في المملكة المتحدة ولديها أعلى تصنيف للجياد العربية الأصيلة في المملكة المتحدة للجواد أكليل عذبة إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له.