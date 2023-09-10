أشبال أخضر اليد يبدؤون الاثنين ثاني مراحل الاستعداد للبطولة العربية

تنطلق غدًا الاثنين، المرحلة الثانية من تحضيرات المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال (مواليد 2006)، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في جمهورية تونس خلال الفترة من 17 - 24 نوفمبر 2023.

وتتضمن المرحلة إقامة تجمعات أسبوعية بواقع يومين في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع، يليها معسكر خارجي في دولة الكويت خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2023.

ويخوض الأخضر خلال إقامة المعسكر مباراتين وديتين مع منتخب الكويت، على أن تعود بعد ذلك بعثة أشبال الأخضر إلى أراضي المملكة وتستمر بالتجمعات الأسبوعية حتى نهاية شهر أكتوبر.

قبل أن يبدأ الأخضر المرحلة الثالثة والأخيرة بإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 01 - 15 نوفمبر 2023م، ثم سيغادرون إلى تونس محط إقامة البطولة العربية.

وتضم قائمة الأخضر 25 لاعبًا هم:

محمد القايد – عبد الله المرهون – علي أبو شاهين – مهند آل مسلم – محمد آل دهيم – حيدر التاروتي – سلمان المعيني – أحمد العبيدي – سجاد العرادي – أسامة ربيع – محمد السيهاتي – علي السني – أحمد آل درويش – عبدالله السعدون – مهند السيهاتي – محمد الصادق – عمار الحايك – باسل العبد المحسن – عبدالله الهاشم – فاضل آل رمضان – مؤيد بيضي – أمجد بيضي – طلال الشعباني – مجتبى المطوع – نذير الزنادي.