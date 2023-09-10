ألمانيا تهزم صربيا وتتوج بكأس العالم للسلة لأول مرة في تاريخها

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 83-77 على منتخب صربيا اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى بنتيجة 26-23، قبل أن يستعيد المنتخب الألماني اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلا 47-47، واستغل المنتخب الألماني تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه بنتيجة 69-57.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة، حيث قلص منتخب صربيا الفارق إلى 3 نقاط، لتصبح النتيجة 78-75 لألمانيا قبل دقيقة و21 ثانية على النهاية، لكن المنتخب الألماني حافظ على تقدمه، لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكان المنتخب الألماني صعد للمباراة النهائية بكأس العالم للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه 113-111 على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة.

في المقابل، صعد المنتخب الصربي، الذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال عقب انهيار يوغوسلافيا، بعدما اجتاز عقبة المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه بنتيجة 95-86.

يذكر أن منتخب كندا نال الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما حصل على المركز الثالث عقب فوزه المثير 127-118 على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق اليوم.