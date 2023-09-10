اتفاق بين مانشستر يونايتد وأنتوني بشأن اتهامات العنف ضد صديقته

أعلن مانشستر يونايتد أنه اتفق مع البرازيلي أنتوني، مهاجم الفريق، على تأجيل عودته إلى التدريبات من أجل متابعة قضية اتهامه بالعنف ضد صديقته.

وكان أنتوني تم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي في عدة مناسبات منذ يناير الماضي، وذلك تجاه صديقته السابقة جابرييلا كافالين.

وتجري الشرطة تحقيقات في الواقعة، بينما ينكر اللاعب الاتهامات.

ولم يتم القبض على أنتوني أو اتهامه، وقال اللاعب إنه سيتعامل مع الشرطة من أجل إثبات براءته.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان أنه أحيط علما بالاتهامات الموجهة لأنتوني.

وأضاف النادي "اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية سيعودون للتدريبات يوم الإثنين، ورغم ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى الانتهاء من تلك القضية".

من جانبه، صرح أنتوني في بيان "لقد اتفقت مع مانشستر يونايتد على فترة غياب حتى أتعامل مع تلك الاتهامات الصادرة ضدي".

وأكمل اللاعب البرازيلي "كان ذلك قرارا مشتركا لتجنب تشتيت زملائي وكذلك الجدل غير المفيد للنادي، أريد إثبات براءتي من الاتهامات الموجهة إلي، وسأتعاون مع الشرطة لمساعدتهم في الوصول للحقيقة، أتطلع للعودة إلى اللعب في أقرب وقت ممكن".