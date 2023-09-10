كاسترو: استفدت من تواجدي في دوري روشن

أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، أنه استفاد من تواجده في دوري روشن للمحترفين، مشيدًا بقدرات مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وتولى كاسترو تدريب النصر مطلع الموسم الجاري، وتمكن من قيادته للقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) على حساب الجار الهلال.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، فبعد انطلاقة سيئة بالخسارة في أول مباراتين، حقق الفريق سلسلة من 3 انتصارات متتالية.

وقال كاسترو، خلال حضوره مؤتمر تطوير كرة القدم في البرتغال، "استفدت من فرصة تواجدي في دوري المحترفين، الذي يريد أن يضع نفسه في كرة القدم العالمية".

وأضاف المدرب البرتغالي "المسابقة تضم أسماءً مثل كريستيانو رونالدو، ميندي، محرز، ميلينكوفيتش سافيتش، ميتروفيتش، أوتافيو، روبن نيفيز، فابيو مارتينز، لا يمكن أن يستمر الأمر دون أن يلاحظه أحد، لقد أصبح متابعاً من الجميع في مختلف الأماكن".

وأوضح "كريستيانو هو الاسم الأكبر هنا، الجميع يتبعه، إنه أحد الأسباب وراء جاذبية الدوري السعودي، وبما أن جميع اللاعبين هنا اتبعوا طريقه، فأنا متأكد من أن العديد من اللاعبين الآخرين سيتبعونه خلال الفترة المقبلة".