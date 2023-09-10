الأهلي يودع سلمان المؤشر بعد 9 أعوام

ودع الأهلي نجمه سلمان المؤشر، مهاجم الفريق الذي قضى 9 أعوام داخل قلعة "الراقي".

وأعلن الأهلي مساء اليوم الأحد رحيل المؤشر عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا).

ونشر حساب النادي الأهلي مقطع فيديو استعرض فيه عدد من أهداف اللاعب الحاسمة، وعدد من تصريحاته لجماهير فريقه.

ووجه الأهلي الشكر للمؤشر، صاحب الـ34 عامًا، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وجاء استغناء الأهلي عن المؤشر بعد أن دعم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة خصوصًا في الخط الهجومي بضم رياض محرز، وروبرتو فيرمينو، وسانت ألان ماكسيمان.

وحسب التقارير الصحفية، من المقرر أن ينضم المؤشر إلى صفوف الطائي.

وبدأ المؤشر مسيرته مع حراء ثم انتقل إلى الهلال عام 2005، ثم انم إلى صفوف القادسية في 2010، وفي 2011 لعب لنادي الوحدة وبعد 3 أعوام حط رحاله في الأهلي.

وانضم المؤشر إلى الأهلي عام 2014، وحقق مع الفريق الأخضر 4 بطولات، هي كأس السوبر السعودي، والدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري يلو.