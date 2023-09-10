15% زيادة في معدل النمو بقطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة

أعلن الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، زيادة في معدل نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، في معرض (إكسبو إكسبو مينا) الدولي، والذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات .

وأكد خلال كلمته الافتتاحية، أن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، وأن معدلات النمو هذا العام يزيد عن العام الماضي بما نسبته 15 % خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة، مشيراً إلى أن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام في رسالة واضحة لاستمرار نموه.

أكثر من 80 شركة متخصصة مشاركة

بعدها قام الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بجولة على الأجنحة المشاركة في المعرض.

وتعد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشريك الإستراتيجي للمعرض الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل، بتنظيم من الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات، ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في القطاع، ويفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً طيلة أيام إقامة المعرض.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي يقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.

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