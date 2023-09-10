“هاتريك” أوسيمين يقود نيجيريا لاكتساح ساوتومي

حقق منتخب نيجيريا فوزًا كاسحًا على نظيره ساوتومي وبرنسيب بنتيجة 6-0 مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وكان منتخب نيجيريا حصد بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية في وقت سابق، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

وتفوق منختب نيجيريا بفارق 5 نقاط عن منتخب غينيا بيساو، أقرب ملاحقيه في المجموعة، علمًا بأنهما تأهلا معًا إلى البطولة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما بقي منتخب ساوتومي وبرنسيب في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وسجل فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، 3 أهداف "هاتريك" لصالح المنتخب النيجيري في المباراة.

وافتتح أوسيمين التسجيل في الدقيقة 13، فيما أضاف زميلاه أديمولا لوكمان وتايوو أونيي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و51 على الترتيب.

وعاد أوسيمين لهز الشباك مجددا، بعدما أضاف الهدفين الرابع والخامس للمنتخب النيجيري في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء، و79 على الترتيب.

واختتم سامويل شوكويزي أهداف نيجيريا بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.