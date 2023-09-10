5 مرشحين في انتخابات رئاسة الزمالك المصري

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المصري المقبلة، غلق باب تلقي الطلبات بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام، فيما تقدم 5 مرشحين لمنصب رئيس النادي، خلفًا لمرتضى منصور.

وتجرى انتخابات رئاسة الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر القلعة البيضاء.

وذكر الزمالك في بيان اليوم الأحد أن 5 مرشحين تقدموا لمنصب الرئيس وهم حسين لبيب وفاروق جعفر وعمر هريدي وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد.

فيما ترشح هاني العتال وهشام نصر وأحمد عبدالغني لمنصب نائب رئيس الزمالك.

وعلى منصب أمين الصندوق، ترشح كل من حسام المندوه وعبدالمجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدري.

وترشح لعضوية مجلس إدارة النادي فوق السن كل من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وعبدالله جورج وأحمد عبادة وسيف الإسلام يوسف ومروة البورجي ونجلاء الناجي وأشرف إمام ومروة الرفاعي وحمدية كمال وأحمد عفيفي وأحمد فودة وطارق عبدالعال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد والحسيني سمير وهشام يكن ورجب رواش وأحمد نصير.

أما للعضوية تحت السن فترشح كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت وأحمد هاني زادة ومحمد الصادق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد وأحمد النمس ومحمد عودة.

يشار إلى أن لجنة معينة بشكل مؤقت من جانب وزارة الشباب والرياضة المصرية تقوم بإدارة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتم تعيين اللجنة المؤقتة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارته وعزل رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور.