“الضمان الصحي”: إطلاق نموذج إلكتروني لتفادي عدم اكتمال طلبات التأمين الطبي

قال المتحدث الرسمي باسم الضمان الصحي، إن هيئة الضمان الصحي أطلقت نموذجًا إلكترونيًا عبر منصة نفيس للطلبات التي يتم تقديمها إلى شركات التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

ردود موحدة لشركات التأمين

وأوضح المتحدث، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن الهيئة اتجهت إلى إطلاق هذا النموذج بعدما تبين من الدراسات أن الطلبات التي يتم رفعها من قبل مستفيدي التأمين الطبي غير مكتملة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سوف يكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة.

متحدث الضمان الصحي: لاحظنا أن هناك جزء من الطلبات التي يتم رفضها بسبب عدم اكتمال المعلومات، وأصدرنا قرابة 70 دليل طبي تفند 90% من الخدمات التي تقدم، ونعمل على استحداث دورات تدريبية لمن يتعامل في الموافقات الطبية @SaudiCHI#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FcK3udyp0Y — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 10, 2023

وأشار إلى أن الهيئة حددت ردود شركات التأمين عن طريق رموز معينة، لتوضيح الموقف من الطلب سواء بالقبول أو الرفض، لافتًا في الوقت نفسه إلى إصدار قرابة 70 دليلا طبيًا توضح الخدمات المقدمة من قطاع الضمان الصحي.

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