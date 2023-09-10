هولندا تحول تأخرها إلى انتصار على أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا

واصل منتخب هولندا صحوته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بفوزه المثير على نظيره أيرلندا مساء الأحد.

وحوّل منتخب هولندا تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية من التصفيات.

تقدم منتخب أيرلندا بهدف مبكر عن طريق آدام إدا في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

لكن منتخب هولندا أدرك التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يحرز البديل فاوت فيخهورست الهدف الثاني في الدقيقة 56.

واحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني بترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط خلف منتخب فرنسا المتصدر، الذي خاض 5 مباريات.

أما المنتخب اليوناني فجاء في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 لقاءات، بفارق الأهداف خلف هولندا.

من جانبه، تواجد منتخب أيرلندا في المركز الرابع بـ3 نقاط من 5 مباريات أيضا، بينما بقي منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا نقاط.