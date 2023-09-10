جامبيا تنتزع تعادلًا قاتلًا من الكونغو وتبلغ كأس أمم أفريقيا

حجز منتخب جامبيا مقعده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تأجلت لتقام في يناير المقبل بكوت ديفوار، بعد انتزاعه تعادلًا ثمينًا وقاتلًا من نظيره الكونغو برازفيل بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة من التصفيات.

وتأهل منتخب جامبيا إلى النهائيات الأفريقية للمرة الثانية فقط عبر تاريخه.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رفقة منتخب مالي المتصدر، الذي ضمن تأهله للبطولة في وقت سابق.

على الجانب الآخر، أنهى منتخب الكونغو برازفيل مشواره في التصفيات باحتلال المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب جنوب السودان متذيل الترتيب.

وتقدم منتخب الكونغو برازفيل بهدفين في الشوط الأول عن طريق كل من جايوس ماكوتا في الدقيقة 30 وسيلفر جانفولا الذي سجل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وكانت نتيجة الفوز كفيلة بتأهل الكونغو إلى كأس أمم أفريقيا، لكن المنتخب الجامبي سجل التعادل في الدقيقة 79 عن طريق يانكوبا مينتاه، قبل أن يضيف محمد باداموسى الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.