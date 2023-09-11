عبدالعزيز المالك يعلن ترشحه لرئاسة الشباب

أعلن عبدالعزيز فهد المالك، العضو الذهبي في نادي الشباب، ترشحه في الانتخابات لتولي رئاسة النادي.

وذكر عبدالعزيز المالك، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "بشغف عظيم لتحقيق مستويات متقدمة تليق بنادي الشباب والتشرف في خدمة الكيان الكبير وتقديم عمل يرضي طموح رجالات وجماهير نادينا العظيم، وتلبي نظرة وزارة الرياضة، وتساهم في رؤية 2030، أعلن ترشّحي لرئاسة مجلس إدارة نادي الشباب.

وأضاف عبدالعزيز المالك "أسأل الله التوفيق، وأن أكون عند حسن الظن بمسيرةٍ حافلة، وإنجازات ذهبية".

وكان المالك ضمن قائمة محمد المنجم التي نافست في انتخابات الشباب الأخيرة.

وكانت صحيفة "الرياضية" ذكرت أمس الأحد أن غالبية الأعضاء الذهبيين في الجمعية العمومية لنادي الشباب أجمعوا على تقديم قائمة توافقية واحدة، تنصِّب عبدالعزيز المالك رئيسًا بالتزكية، على أن يكون نائبه وجهًا جديدًا.

وحسب الصحيفة، ستقدم القائمة التوافقية غدًا الثلاثاء، في اليوم الأخير من فترة الترشُّح للرئاسة، والتي فتحت أبوابها أمس الأحد.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت، 27 أغسطس الماضي، حلَّ إدارة الشباب برئاسة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وأرجعت الوزارة أسباب حلّ مجلس الإدارة، الذي لم يمضِ على انتخابه سوى 27 يومًا، إلى استقالة 4 أعضاء منه.