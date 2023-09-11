أمين التعاون الإسلامي يعرب عن تضامنه مع ليبيا بعد الإعصار والفيضانات الكبيرة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تضامنه مع دولة ليبيا على أثر الإعصار والسيول والفيضانات العارمة، التي غمرت أرجاءً من البلاد مخلفةً خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما أعرب الأمين العام عن مواساته للضحايا ولحكومة ليبيا وشعبها على أثر هذه الكارثة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السلطات لاحتوائها، مناشدًا في الوقت ذاته الدول الأعضاء التضامن مع هذا البلد وحثَّها على تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

إعصار يضرب ليبيا

وضرب الإعصار "دانيال" السواحل الليبية أمس الأحد وتسبب فب فيضانات عقب وصول من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

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وتعرضت عدة مدن شرقي ليبيا على مدار اليومين الماضيين لموجة من الطقس السيء، وشهدت فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في سقوط قتلى، وإعلان "مناطق منكوبة"، وتعليق الدراسة وإغلاق الموانئ.