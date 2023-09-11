تنفيذ أكثر من 18 ألف جولة رقابية في جدة خلال أغسطس الماضي

نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي, أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، أنها نفذت أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، خلال شهر أغسطس الماضي.

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وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، إن الجولات الرقابية تأتي للتأكيد على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضح البقمي أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 12,209 منشأت صحية، و 6,478 منشأة تجارية, وإغلاق 406 منشآت مخالفة.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 18,079 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، منوهاً بمساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.